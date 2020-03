Лос-Анджелес, США, , 07:50 — REGNUM Руководство студии DC может предложить Крису Пратту роль Бустера Голда (Золотого Ускорителя) в предстоящем фильме. Об этом 19 марта сообщил портал We Got This Covered.

Информация об этом появилась после того, как Райан Рейнольдс, по слухам, отказался играть этого супергероя. Редакция издания отмечает, что в качестве её источников выступили те, кто ранее сообщил правдивые сведения о таких проектах, как «Чёрный Адам» и «Кризис на бесконечных землях».

О том, что Warner Bros. хочет предложить роль Бустера Голда Райану Рейнольдсу инсайдеры сообщили 8 марта 2020 года. Этот герой впервые появился в комиксе Booster Gold № 1 в 1986 году в качестве члена Лиги Справедливости.

