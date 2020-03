Лос-Анджелес, США, , 07:16 — REGNUM Актёр сериала «Очень странные дела» Финн Вулфард может поучаствовать в проекте предстоящего сериала «Локи» Marvel и потокового сервиса Disney+. Об этом 19 марта сообщил портал We Got This Covered.

Инсайдеры сообщили изданию, что актёр может исполнить роль молодого Локи из комиксов, появление которого объяснит сюжет будущего шоу. Издание отмечает: информация о возможном участии Вулфарда в проекте изначально появилась на известном форуме 4Chan и пока к ней стоит относиться лишь как к слуху, однако в декабре 2020 года его источники уже сообщали, что продюсеры сериала хотят привлечь звезду «Очень странных дел» к съёмкам этого шоу.

Ранее инсайдеры сообщили, что Финн Вулфард также может сняться в предстоящей перезагрузке «Могучих рейнджеров». Ожидается, что актёр исполнит роль Синего Рейнджера.

