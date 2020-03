Вашингтон, , 06:28 — REGNUM Киборг может появиться в новом фильме студии DC. Об этом 19 марта сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Источники утверждают, что Виктор Стоун всё же появится вновь в предстоящем кинокомиксе «Синий жук» (Blue Beetle), поскольку персонаж фигурирует в его сценарии. Однако они также сообщили, что эту роль исполнит не Рэй Фишер, а другой актёр.

Рэй Фишер появился в роли Киборга в двух фильмах DC: «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига Справедливости». В июне 2018 года актёр заявил, что его «очень расстроило» то, как был в итоге показан его герой в версии фильма «Лига справедливости» режиссёра Джосса Уидона, а также то, что из фильма было удалено множество сцен с этим персонажем.

