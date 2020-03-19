Лос-Анджелес, США, , 05:25 — REGNUM Columbia Pictures и Sony Pictures объявили, что из-за эпидемии коронавируса все желающие смогут посмотреть новый кинокомикс «Бладшот» в сети уже 24 марта 2020 года. Об этом 18марта сообщил портал Comicbook.

В США приобрести фильм в цифровом формате можно будет за $19,99. О датах мировой премьеры фильма в формате «видео по запросу» будет сообщено позже, отмечается, что они будут зависеть от влияния коронавируса на ту или иную территорию.

Премьера «Бладшот» в США состоялась 13 марта 2020 года (в России — 12 марта). На фоне эпидемии коронавируса в домашнем прокате фильм выступает не очень удачно: при бюджете $45 млн в дебютные выходные ему удалось собрать лишь немногим более $9 млн.

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