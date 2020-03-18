Москва, , 23:10 — REGNUM Онлайн-сервисы помогут не соскучиться и провести с пользой время, даже застряв дома на карантине, оказавшись на «удаленке» или на внезапных каникулах без обычных развлечений.

Одни из этих сервисов были бесплатны всегда, а другие стали бесплатными на время пандемии. Среди первых — Google Maps с функцией Street View. Те, у кого отменилось запланированное путешествие, могут виртуально прогуляться по улицам далеких городов и осмотреть достопримечательности, причем, некоторые из них даже изнутри.

Еще один сервис — Google Arts & Culture предлагает виртуальные экскурсии по крупнейшим музеям мира и знакомство с жемчужинами их коллекций. Доступ к своим коллекциям в интернете предоставляют и сами музеи.

Любители животных, не попавшие в зоопарк, могут легко отыскать в сети веб-камеры, при помощи которых можно в реальном времени наблюдать за жизнью зверей и птиц как в природе, так и в неволе.

На время карантинных мер стали бесплатными крупные онлайн-кинотеатры, такие как «КиноПоиск», «ТНТ-Премьер», «Okko», «Amediateka», «more.tv», видеосервис Premier открыл свободный доступ ко всему контенту, созданному «Газпром-медиа», «ivi» снизил стоимость месячной подписки до 1 рубля.

Любители чтения тоже не останутся брошенными наедине со скукой — портал электронных книг «Литрес» и сервис аудиокниг «Storytel» стали бесплатными как минимум на месяц.

Онлайн-трансляции спектаклей начинают и некоторые крупнейшие театры, закрытые для зрителей — например, нью-йоркская Метрополитен-опера и Александринский театр в Санкт-Петербурге.

Тем, кто созрел заняться самообразованием, свои временно бесплатные курсы и лекции предлагают образовательный проект «Радио Arzamas», виртуальный лекторий «Синхронизация», платформа «Образование».

Напомним, для предотвращения распространения нового опасного коронавируса во многих странах мира, в том числе и в России, закрываются учреждения культуры, отменяются авиарейсы и турпоездки, школьники и студенты отправляются на каникулы или переводятся на дистанционное обучение, а многим людям, побывавшим в странах с неблагополучной обстановкой по коронавирусу или контактировавшим с больными, приходится самоизолироваться на две недели.