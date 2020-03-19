19 марта 2020 | Время чтения 5 мин

По некоторым стилистическим особенностям и адресатам понятно, что приведенный выше текст из прошлого. Конкретно, из октябрьского выпуска журнала за 1968 год. Это начало подписной кампании, но называть этот текст просто рекламой не хочется. Потому что все в нем — правда. Добавим еще.

В каждом номере:

рецензии на новинки;

рассказы о произведениях, ставших классическими;

полемические статьи о нравственном содержании литературы;

творческие портреты тех, кто посвятил свой талант детям;

квалифицированный анализ оформления книги;

статьи о воспитании;

обзоры детской литературы.

В специальном разделе «В библиотечку учителя» — в помощь внеклассному чтению в начальной школе — произведения талантливейших советских и зарубежных писателей, поэтов, сказочников — К. Чуковского, С. Михалкова, Б. Житкова, В. Бианки, П. Бажова, братьев Гримм, Г. X. Андерсена, Ш. Перро и др. «О секретах» творчества расскажут: И. Андроников, В. Катаев, Л. Лагин, братья Стругацкие, Е. Кибрик, М. Митурич, Б. Дехтерёв и др.

И чтобы не быть голословным, давайте пробежимся по подшивке журнала за 1968 год.

Сквозной темой 1968 года стало 100-летие Алексея Максимовича Горького. Кроме большой статьи о Горьком в №3, журнал публикует ответы современных прозаиков и поэтов на вопросы «Какие традиции Горького наиболее плодотворны сегодня в детской литературе?» и «Какие из них близки Вам? Как эти традиции отразились на Вашем творчестве?» Отвечали на эти вопросы Лев Кассиль, Мария Прилежаева, Анатолий Алексин, Алим Кешоков (№3); Мирсаид Миршакар, Юрий Коринец, Муса Джангазиев (№5); Леонид Пантелеев (№6); Сергей Баруздин, Богдан Чалый (№7).

В. Ленин в гостях у М. Горького на о. Капри (1908 год) играет в шахматы с А. Богдановым © Национальная Электронная Детская Библиотека

В №7 открылся великолепный раздел «В библиотечку учителя» в помощь внеклассному чтению в начальных классах школы. Мастерски написанные рассказы, сказки, стихи талантливейших детских писателей, отрывки из воспоминаний современников о жизни и творчестве этих писателей, лучшие иллюстрации художников — оформителей детских книг — таково (в основном) содержание нового раздела.

Только за 1968 год в этом разделе перед читателем открылись Аркадий Гайдар, о котором рассказывали Б. Емельянов и К. Паустовский (№7); Самуил Маршак в воспоминаниях Л. Пантелеева и сестры Юдифи Яковлевны (№8); Джанни Родари (№10); Михаил Пришвин (№11), Владимир Сутеев (№12).

Встречи с Джанни Родари (Детская литература, 1968 год, №10) Взрослые, — рассказывал Родари, — часто говорят детям: «Ешьте побольше каши». А я говорю: «Читайте побольше книг». Без этой пищи тоже не вырастешь. Книги бывают разные — веселые и грустные. Я пишу веселые книги. Потому что я пишу книги для детей. А веселый человек растет быстрее.

Джанни Родари и Самуил Маршак © Национальная Электронная Детская Библиотека

Для любителей покопаться в прошлом детской литературы — далеком или близком — предназначены рубрики «Из истории детских журналов» и «Из истории русской детской книги». История книги начинается с азбук: Русские иллюстрированные азбуки XVII века (№7), Русские азбуки XVIII века (№8), Русские листовые азбуки первой половины XIX века (№11).

Историю советских журналов можно проследить от легендарного «Нового Робинзона» и «Ежа» к «Костру» в статье Л. Колесова «В начале пути» (№12), узнать о малоизвестных пензенских журналах первых лет советской власти «Зорька», «Пензенский восход», «Наша мысль», «Красные всходы», «Красный галстук» (К. Вишневский, От «Зорьки» до «Красного галстука», №3). Подробно анализируется дореволюционный журнал «Тропинка» в статье «Христос и звери, звери и Христос» В. Харчева (№6).

Анализируя детские журналы начала века, Чуковский призывал «по-новому, без тени насилия и лганья подойти к ребенку». Но он ошибался, считая, что «Тропинка» говорит «от лица детей». «Тропинка» говорила «от лица» символизма — явления, чуждого ясности детского мировосприятия, настолько чуждого, что творения авторов «Тропинки» не смогли спасти от забвения ни изощренность их поэтической техники, ни их талантливость.

«Детская литература», 1968 год, №2 © Национальная Электронная Детская Библиотека

Столько интересного, что сложно выбрать самое-самое. Пусть это будет история из еще одной занимательной рубрики «Книга: рождение и жизнь». Андрей Некрасов рассказывает о рождении капитана Врунгеля и остальной команды. Оказывается, импульс к созданию книги дал знаменитый популяризатор Борис Житков, а у капитана Врунгеля и матроса Лома были реальные прототипы.

А. Некрасов, История с Врунгелем (Детская литература, 1968 год, №8) Настала пора «крестить» героев, и тут сама фамилия Вронского натолкнула меня на мысль о том, что в корне имени героя где-то должен лежать глагол «врать». Логическая цепочка — барон Мюнхгаузен, барон Врангель (русский моряк, именем которого назван остров в Ледовитом океане) привела к находке: капитан Врунгель.

А. Некрасов, История с Врунгелем © Национальная Электронная Детская Библиотека

Всем, кто интересуется историей детской литературы, очень рекомендую внимательно прочитать подшивку журнала «Детская литература» за 1968 год — это просто кладезь информации.

Без подробностей, в качестве наживки: Митурич о Маршаке, письма Гайдара к отцу, подробно об Алисе Порет, Токмакове, Олейникове, Бианки, Дризе, Трауготах, Бруни, Родари, Пришвине.

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