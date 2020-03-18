Владимир, , 19:07 — REGNUM Во Владимирской области концертным учреждениям и кинотеатрам запретили проводить мероприятия с числом участников более 50 человек. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, вход на все мероприятия запрещён без собственных медицинских масок.

Владимирский областной театр кукол и областной академический театр драмы сообщили об отмене всех спектаклей до 10 и 12 апреля. Отменены моноспектакль Сергея Безрукова «И жизнь, и слёзы, и театр» 19 марта, концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета и презентация его Образовательного центра для одарённых детей 20 марта, концерт III концертного тура победителей юношеских международных и телевизионных конкурсов 24 марта, Межрегиональный фестиваль детского и юношеского творчества «Театр, где играют дети» 24−27 марта, премьера спектакля «Искупление» в областном академическом театре драмы 27 марта и концерт Губернаторского симфонического оркестра под управлением Артёма Маркина и французского клавесиниста Жана Рондо 27 марта.

Заседание Совета по культуре и искусству при губернаторе Владимирской области и торжественная церемония вручения наград и областных премий в сфере культуры, искусства, литературы перенесено. Отменены Межрегиональный фестиваль детских и юношеских коллективов и исполнителей эстрадного танца «Браво» 27−30 марта и Международный фестиваль-конкурс народного песенно-танцевального искусства детей, молодёжи и студентов «Танцуй и пой, Россия молодая» 9−13 апреля.

Областной дом работников искусств им. Ю. А. Тумаркина планирует провести намеченные ранее мероприятия с количеством участников 30−40 человек. Центр классической музыки решил транслировать концерт Владимирского камерного хора, запланированный на 20 марта, в прямом эфире на официальном сайте и в социальных сетях.

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