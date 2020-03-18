Санкт-Петербург, , 16:29 — REGNUM Комитет по культуре Санкт-Петербурга, которому подведомственны Михайловский театр, Исаакиевский собор, Ленинградский зоопарк и многое другое, пока не давал распоряжение о временной приостановке деятельности из-за нависшей угрозы распространении коронавируса. Об этом ИА REGNUM 18 марта сообщили в ведомстве.

Таким образом запланированные спектакли, фестивали, концерты и выставки до тысячи человек состоятся согласно запланированному расписанию.

Например, в Михайловском театре, чтобы успокоить зрителей, обращают внимание, что учреждение — городское и работает в первую очередь для петербуржцев.

«Михайловский театр — это, в первую очередь, городской театр, где главные зрители — это петербуржцы. Наш театр будет работать в штатном режиме, все запланированные спектакли и мероприятия состоятся», — уточняют в театре.

В свою очередь в комитете по культуре отметили, что пока планов закрыть подведомственные им учреждения, как это сделало Министерство культуры РФ накануне, нет. Однако в случае принятие такого решения, об этом обязательно сообщат.