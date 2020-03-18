Санкт-Петербург, , 16:19 — REGNUM В соответствии с приказом Министерства культуры в целях предупреждения распространения нового вида коронавируса, Малый драматический театр отменяет все спектакли по 2 апреля включительно, сообщает пресс-служба МДТ.

Все билеты, которые были приобретены онлайн, аннулируются, а их стоимость будет возвращена в течение нескольких дней. При этом билеты, приобретённые в кассах театра, можно вернуть не позднее десяти дней после даты спектакля.

«Продажа билетов на спектакли объявленного репертуара временно приостанавливается», — отметили в МДТ.