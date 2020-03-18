Москва, , 16:18 — REGNUM В связи с распространением нового коронавируса Московская филармония начнет транслировать концерты без публики онлайн на сайте meloman.ru. Об этом сообщило Министерство культуры России.

Трансляции концертов будут проводиться с 20 марта из Концертного зала имени Чайковского. Отмечается, что «инициативу поддержали ведущие российские музыканты, музыковеды, а также ведущие концертов классической музыки».

Онлайн состоятся не только концерты, отмененные из-за коронавируса, но также выступления Государственного академического камерного оркестра России, пианистов Бориса Березовского, Николая Луганского, Дмитрия Маслеева, Филиппа Копачевского, Алексея Мельникова, скрипача Павла Милюкова, гитариста Артема Дервоеда.

После онлайн-трансляций записи будут доступны в видеокаталоге филармонии.

20 марта в 19:00 состоится онлайн-концерт Дениса Мацуева (фортепиано), Андрея Иванова (контрабас) и Александра Зингера (ударные). Музыканты исполнят фортепианный цикл Петра Чайковского «Времена года» и джазовые композиции.