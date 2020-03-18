Москва, , 16:09 — REGNUM Бесплатный доступ к просмотру российских анимационных сериалов открылся в приложении «Мульт» на всех платформах. Об этом 18 марта сообщается в самом приложении.

До 12 апреля бесплатно можно увидеть мультсериалы «Ми-ми-мишки», «Бумажки», «Аркадий Паровозов спешит на помощь» и многие другие популярные анимации.

Период открытого доступа к мультсериалам может измениться в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.

Напомним, 17 марта президент России Владимир Путин предложил организовать бесплатные доступы к отечественным художественным картинам и мультипликационным фильмам в онлайн-кинотеатрах.