Вашингтон, , 16:00 — REGNUM Издательство Vault Comics выпустит серию комиксов по мотивам настольной ролевой игры Vampire: The Masquerade. Об этом 17 марта сообщило издание The Hollywood Reporter.

Предстоящие комиксы расскажут две отдельные истории, которые будут все чаще пересекаться по ходу общего сюжета. Релиз первого выпуска запланирован на июль 2020 года.

Напомним, Vampire: The Masquerade — это настольная ролевая игра, относящаяся к франшизе World of Darkness. В ней геймеры берут на себя управление представителем одного из могущественных вампирских кланов.

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