Роттердам, Нидерланды, , 15:58 — REGNUM Четвертое место в букмекерском рейтинге вероятных победителей конкурса «Евровидение — 2020» заняла российская группа Little Big по состоянию на 18 марта. Об этом сообщил портал News.ru.

По данным журналистов издания, еще 17 марта коллектив из России находился на пятой строчке рейтинга. Сейчас вероятность победы Little Big оценивается в 9%. Первое место букмекеры отдают болгарской исполнительнице Victoria с 12% шансов на победу. Вероятность победы 11% у объединенной группы из Швейцарии и Литвы.

Напомним, ранее немецкий журналист высказал мнение, что Россия всегда слишком серьезно относилась к конкурсу «Евровидение». Но теперь, с принятием решения отправить на конкурс эпатажный коллектив Little Big, у России есть все шансы на победу.