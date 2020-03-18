Санта-Моника, США, , 15:48 — REGNUM Премьеры фильмов «Антебеллум», «Беги» и «Пила: Спираль» отложила студия Lionsgate на неопределенное время из-за эпидемии коронавируса. Об этом 18 марта сообщило сетевое издание kinobusiness.com.

Премьеры картин были заявлены на 24 апреля, 8 мая и 15 мая соответственно. Решение о новых датах релизов пока не принято.

Напомним, все три фильма сняты в жанрах триллеров и ужасов. В связи с ситуацией с распространением коронавируса релизы массово отменяются многими кинокомпаниями. Запреты посещений массовых мероприятий и рекомендации временно закрыть кинотеатры не позволят компаниям получить планируемые кассовые сборы по их фильмам.