Санкт-Петербург, , 15:14 — REGNUM Поскольку распоряжением Министерства культуры РФ Александринский театр закрыт из-за нависшей угрозы распространения нового коронавируса, назначенная на март премьера спектакля «Маузер» Теодороса Терзопулоса пройдет для зрителей в онлайн режиме. Об этом заявил главный режиссер Александринского театра генеральный продюсер Новой сцены Николай Рощин.

«На этот сложный период у нас выпадают две премьеры, одна — на основной сцене, это спектакль «Маузер» и несмотря ни на что мы предполагаем эту премьеру сыграть в прямом эфире, у нас есть такая возможность», — заявил Рощин.

Премьеру актеры сыграют в 19:00 мск 21 марта на сцене театра при пустом зале, но на камеры, которые будут транслировать ее в прямом эфире.

«Были премьеры которые транслировались по регионам и городам в кинотеатры, но такого, чтобы в интернет и бесплатно — никогда», — отметил он.

По словам Рощина, что премьеру можно было бы перенести, но в такое нелегкое время, это делать в театре не хотят.

«В субботу и в воскресенье на сцену театра выйдут актеры. Трансляция будет идти онлайн и, по завершению, удалена, нигде записи спектакля не будет», — отметил генеральный продюсер Новой сцены Александр Малич.

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