Сеул, , 15:09 — REGNUM Дату начала продаж билетов на европейскую часть мирового тура южнокорейской группы BTS в поддержку нового альбома «Map of the Soul: 7» перенесли из-за распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS о ссылкой на американский промоутер и оператор Live Nation.

Согласно опубликованным данным, дата начала продаж перенесены с 18−20 марта на 29 апреля и 1 мая.

«Обратите внимание, что данный график может меняться в зависимости от ситуации», — уточнила компания в официальном аккаунте Twitter.

Известно, что в рамках тура южнокорейский бойз-бенд должен был дать концерты в четырех городах, таких как Лондон (Великобритания), Роттердам (Нидерланды), Берлин (Германия) и Барселона (Испания).