Нью-Мексико, США, , 13:06 — REGNUM Автор «Песни льда и огня» Джордж Мартин рассказал о том, как он борется с коронавирусом. На своём официальном блоге 17 марта он рассказал, что уже много дней находится в изоляции.

Мартин не контактирует ни с кем, кроме одного своего доверенного сотрудника. Писатель отметил, что всё своё время он проводит в работе над «Ветрами зимы» и из-за этого «проводит в Вестеросе больше времени, чем в реальном мире».

Создатель «Игры престолов» также рассказал, что работа нескольких его компаний временно приостановилась из-за коронавируса. Тем не менее, писатель продолжает исправно выплачивать зарплату своим работникам.

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