Петергоф, Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM Угроза распространения нового вида коронавируса сказалась на работе музея и парков Петергофа, все они закрыты для посещения до особого распоряжения Министерства культуры, сообщает пресс-служба учреждения.

«Государственный музей-заповедник «Петергоф» временно приостанавливает прием посетителей, но не прекращает работу», — отмечают в ГМЗ.

Отметим, что по традиции, 13 марта Нижний парк музея-заповедника был закрыт на просушку до 25 апреля. До начала сезона остается несколько недель, поэтому пока действует ограничение на посещение, дирекция музея запускает проект «Виртуальный Петергоф» с насыщенной онлайн-программой.

Так, в ближайшие дни для зрителей будет запущена онлайн-экскурсия по современным и недавно открытых экспозициям и музеев. Помимо этого в Петергофе напомнили, что у них работают онлайн-бибилиотека, которая постоянно пополняется малоизвестными изданиями.

«ГМЗ «Петергоф» предоставляет возможность возврата ранее купленных онлайн-билетов в соответствии с установленными правилами», — отмечают в дирекции ГМЗ.

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