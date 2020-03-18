Москва, , 12:14 — REGNUM С 17 марта Музей современной истории России закрыт для посетителей в связи с распространением нового коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Отмечается, что музей закрыт в соответствии с приказом министерства культуры РФ.

Ранее пресс-служба Минкультуры сообщила, что во всех подконтрольных министерству учреждениях вводятся дополнительные меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Так, многие музеи и выставки закрыли для посетителей, также временно запрещено проводить спектакли, музыкальные концерты, цирковые представления и другие массовые мероприятия.

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