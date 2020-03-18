Владикавказ, , 12:09 — REGNUM В Северной Осетии будет открыт мемориально-культурный центр и музей Евгения Вахтангова. Его планируют разместить в доме, где жила семья Вахтанговых во Владикавказе. Он расположен на углу улиц Армянская и Чермена Баева, сообщили 18 марта в пресс-службе главы республики.

Мероприятия по созданию центра Вахтангова планируются к 2021 году, когда будут отмечаться два юбилея — 150-летие Русского академического театра имени Евгения Вахтангова в Северной Осетии и 100-летие Государственного академического театра имени известного режиссера в Москве.

В центре Вахтангова будут созданы экспозиции и театральный зал, в котором будут проходить до пяти-шести мероприятий в месяц с участием творческих коллективов и театров Северной Осетии и других регионов РФ.

Оргкомитет по подготовке к празднованию возглавил глава РСО-Алании Вячеслав Битаров. Известно, что в плане мероприятий перекрестные гастроли обоих театров.