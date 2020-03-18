Москва, , 10:54 — REGNUM Танцор Дмитрий Красилов, ставший популярным, исполнив зажигательный танец в клипе Uno российской группы Little Big, поедет на конкурс «Евровидение — 2020» вместе группой. Об этом сообщили участники коллектива в заметке на своей странице в соцсети Instagram.

В комментарии к посту участники ответили на самый часто задаваемый, по их словам, вопрос о Красилове. «Да, он отправится вместе с нами в Роттердам!» — написали свой ответ создатели группы.

Красилов является бывшим участником шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. Но популярность у широкой публики пришла к нему именно после съемок в клипе Uno. Поклонники дали ему емкое прозвище Пухляш.

Видеоклип Uno, размещенный на официальном канале организаторов «Евровидения — 2020» в YouTube, набрал уже более 32 млн просмотров за 5 дней. У ближайшего преследователя — исполнительницы Эфенди из Азербайджана — количество просмотров композиции составляет всего 2,2 млн.