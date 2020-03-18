Санкт-Петербург, , 10:52 — REGNUM Все спектакли, которые были назначены в Большом драматическом театре им. Товстоногова (БДТ), переносятся на май, а другие мероприятия в театре отменяются. Об этом сообщает пресс-служба БДТ.

БДТ Дарья Драй © ИА REGNUM

Следуя приказу Министерства культуры РФ от 16 марта, в целях предупреждения распространения коронавируса, в БДТ приостановлена работа — с 18 марта до 4 апреля, будут перенесены или отменены спектакли и мероприятия. На перенесенные спектакли и мероприятия билеты будут действительны.

«Билеты, купленные в кассе театра и театральных кассах города, можно вернуть в кассы БДТ», — отметили в театре.

Несмотря на ограничительные меры в театре заверили, что во время «простоя», сотрудники учреждения культуры будут активно заниматься подготовкой премьер спектакля Яна Фабра «Ночной писатель», «Джульетта» Тийта Оясоо и Эне-Лийс Семпер, а также спектакля, название которого пока держится в секрете.

Добавим, что спектакли, которые были назначены на 18 марта и последующие дни карантина, переносятся на середину и конец мая.

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