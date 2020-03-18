Вашингтон, , 10:18 — REGNUM Самых любимых из созданных им персонажей назвал режиссер Джеймс Ганн в ответ на вопрос поклонников в соцсети Instagram.

«Очень многие», — сообщил Ганн, отвечая на вопрос. В перечислении своих любимых персонажей режиссер назвал Ракету и Грута из «Стражей Галактики», Болтик из «Супер», Мэра из «Слизняка» и многих персонажей из «Отряда самоубийц» без указания их имен.

Ракета и Грут — это персонажи из серии фантастических супергеройских фильмов про «Стражей Галактики». Ганн выступил и сценаристом, и режиссером этих фильмов. Ранее он уже заявлял о своих симпатиях к Ракете, сравнивая себя с этим героем, которого охарактеризовал «изгоем и забытым».

Болтик — это супергероиня из фильма-пародии на картины про супергероев «Супер». А Мэр — персонаж из фантастического ужастика «Слизняк» про инопланетное существо, захватывающее тела людей.

Среди персонажей «Отряда самоубийц» любимчики режиссера не названы. Известно, что во второй части фильма появятся несколько новых персонажей из комиксов DC.

По словам Ганна, он перечитал абсолютно все комиксы про отряд, готовясь к съемкам фильма. Также он сообщил, что является поклонником всех составов команды из прочитанных комиксов. Выход в прокат «Отряда самоубийц 2» планируется в августе 2021 года.