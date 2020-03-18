Нью-Йорк, США, , 09:49 — REGNUM Премьеру четвертого сезона популярного телесериала «Фарго» не выпустят на экраны в ранее запланированные сроки. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на пресс-службу телеканала FX.

Выход сериала отложен на неопределенный срок. Причиной создатели называют то, что не успели закончить работу над окончательными сериями сезона. При этом меры против распространения коронавируса, принимаемые властями США, не позволят в короткие сроки завершить работу над сериалом.

Премьера очередного сезона «Фаро» должна была состояться 19 апреля. Как сообщает издание, перенос даты выхода телесериала на экраны повлечет невозможность принять участие в борьбе за премию «Эмми». По регламенту премии, в борьбе за награду могут участвовать только те сериалы, которые до 31 мая выйдут на экранах в количестве не менее четырех эпизодов.

Сюжет четвертого сезона «Фаро» будет происходить в Канзас-Сити, штат Миссури в 1950 году. Преступные синдикаты итальянцев и афроамериканцев заключили мир. Для подтверждения мирных намерений сторон, главы обеих мафиозных семей обменялись старшими сыновьями.