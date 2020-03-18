Женева, Швейцария, , 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса. Об этом 17 марта заявил собеседник интернет-издания «Инфореактор» из Европейского вещательного союза (EBU).

В пресс-службе EBU сообщили, что при подготовке конкурса предпринимаются необходимые меры безопасности, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Также организаторы внимательно наблюдают за ситуацией с распространением коронавируса в Европе, но отменять конкурс пока не планируют.

Собеседник издания уточнил, что параллельно с подготовкой конкурса изучаются другие возможные сценарии его проведения. В этом процессе участвуют европейские вещательные компании AVROTROS, NPO и NOS, а также власти города Роттердама, в котором должен состояться конкурс.

Отмечается, что до начала «Евровидения» осталось около двух месяцев, а ситуация с распространением коронавируса в Европе и Нидерландах меняется очень быстро, что не позволяет принять окончательное решение о проведении конкурса. Организаторы сообщили, что будут прислушиваться к рекомендациям голландского правительства и министерства здравоохранения.

Напомним, Россию на конкурсе «Евровидение 2020» представит рейв-группа Little Big, которая выступит с песней «Uno». В конце прошлой недели композиция была размещена на официальном канале конкурса в YouTube и уже стала лидером, набрав наибольшее количество просмотров среди всех участников.