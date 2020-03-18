Лос-Анджелес, США, , 09:15 — REGNUM Потоковая платформа Movies Anywhere компании Disney позволила своим пользователям делиться фильмами с друьями и членами семьи. Об этом 18 марта сообщил портал Comicbook.

Новая функция получила название Screen Pass, пользователи службы в США уже получили к ней доступ. После того, как владелец аккаунта пошлёт фильм другу, тот сможет принять предложение в течение семи дней. После этого получатель должен начать смотреть картину в течение 14 дней и с момента нажатия кнопки «воспроизведение» у него будет 72 часа, чтобы закончить просмотр.

Сервис Movies Anywhere был запущен Disney 10 февраля 2014 года. По состоянию на ноябрь 2018 года им пользовались около 6 млн человек. Movies Anywhere собирает в одном месте цифровые библиотеки пользователей таких сервисов, как Vudu, Amazon и iTunes.

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