Амстердам, , 09:03 — REGNUM Министр образования, культуры и науки Нидерландов Ингрид ван Энгелсговен заявила, что учреждения в сфере культуры еженедельно теряет от 60 до 100 миллионов евро выручки из-за коронавируса.

Министр сообщила о создании рабочей группы, которая рассмотрит меры по оказанию помощи затронутым кризисом работникам в сфере культуры. Около 60% занятых в сфере культуры являются фрилансерами.

Ван Энгелсговен также призвала покупателей не требовать возвращения денег за билеты на отменёные мероприятия. По её словам, учреждения культуры могут не выдержать последствий.