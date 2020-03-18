Москва, , 08:45 — REGNUM Премьеру оригинального фильма «Бегущий по лезвию» в кинотеатрах России решил перенести прокатчик «Иноекино». Уведомление для зрителей компания разместила 17 марта на странице в соцсети «ВКонтакте».

Премьера кинофильма была запланирована на 9 апреля, но из-за борьбы с распространением коронавируса показы картины перенесли на неизвестный срок.

Информация о выходе в российском прокате классической картины Ридли Скотта появилась в феврале. Компания «Иноекино» собиралась показать зрителям «окончательную версию», которую режиссер представил в 2007 году на Венецианском кинофестивале в честь 25-летней годовщины выхода фильма на экраны.

Фильм должны были показать на английском языке с русскими субтитрами в форматах высокого разрешения 2К и 4Е. К показам готовились более 50 кинотеатров в разных городах страны.