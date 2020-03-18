Бербанк, США, , 08:30 — REGNUM Очередная порция свежих слухов о новом фильме про Человека-паука от Marvell, включая название фильма, появилась в сети. Инсайдерской информацией поделился портал Cosmic Book News.

Источник портала сообщает, что названием третьего фильма из серии про Человека-паука станет «Home Run» («Побег домой»). Также сообщаются другие подробности фильма.

По информации журналистов издания, соперниками Человека-паука в новой серии станут основной злодей Крэйвен-охотник и его помощник Скорпион. Сообщается, что роль Скорпиона будет играть канадский актер Майкл Мэндо, который даже опубликовал пост-намек в своем микроблоге в Twitter.

Также предполагается участие в фильме актеров Генри Кавилла или Джейсона Момоа, которые могут выступить в роли сына русского аристократа Сергея Кравинова. Еще сообщается о возможном участии Джо Кири и Джейн Линч, роли которых пока неизвестны.

Кроме этого, в материале говорится о возвращении к съемкам актеров, участвовавших в предыдущих частях фильма: Тома Холланда и Зендаи.

Выход киноленты в прокат запланирован на 15 июля 2021 года.