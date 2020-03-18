Нью-Йорк, США, , 06:53 — REGNUM Сценарист продолжения второй части фильма «Тетрадь смерти» Грег Руссо дал понять поклонникам франшизы: они могут не терять надежду на то, что компания Netflix всё-таки выпустит сиквел. Соответствующую запись он опубликовал 17 марта на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/WriterRusso/status/1239968627371028480

«Встряхнём. получил что-то новое и классное, работая с людьми на Netflix. Может занять некоторое время, но стоит подождать. Будьте на связи», — написал Руссо, сопроводив публикацию хештегом #Deathnote.

Стоит отметить, что поклонников удивило его заявление, поскольку потоковый сервис пока что не выступал ни с какими официальными объявлениями по поводу выпуска возможного продожения картины.

Netflix выложил на своём сайте «Тетрадь смерти» режиссёра Адама Вингарда 25 августа 2017 года. В основу картины легли известная одноимённая манга Цугуми Обы и Такэси Обаты, а также аниме-сериал.

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