Лос-Анджелес, США, , 06:19 — REGNUM Внучка Уолта Диснея Эбигейл Дисней раскритиковала руководство парка Walt Disney World, которое во время эпидемии короновируса решило устроить шоу фейерверков. На это 17 марта обратил внимание портал Comicbook.

Перед закрытием парка его буквально наводнили толпы желающих увидеть ещё хотя бы один фейерверк. многие пользователи Twitter осудили как людей, которые повели себя столь легкомысленно на фоне объявленной пандемии COVID-19, так и администрацию Walt Disney World, которая допустила случившееся.

«Вы что, издеваетесь??», — написала Эбигейл Дисней, сделав репост публикации твиттер-аккаунта Walt Disney World. Стоит отметить, что впоследствии она удалила этот пост со своей страницы.

Ранее ИА REGNUM опубликовало фотографии пустых входов и площадей парка Walt Disney World, который находится неподалёку от города Орландо (штат Флорида, США). Многие пользователи сети отметили, что полное отсутствие людей в парке выглядит крайне странно и даже «жутко».

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