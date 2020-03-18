Лос-Анджелес, США, , 04:56 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. выложила в сеть трейлер кинокомиксы «Хищные птицы», приуроченный к выходу картины в цифровом формате. Ролик был опубликован 17 марта на Twitter-странице проекта.

https://twitter.com/birdsofpreywb/status/1239987846959816704

Фильм будет доступен в формате видео по запросу (Video on demand), начиная с 24 марта 2020 года. В новом ролике кинокомпания показала новые кадры картины режиссёра Кэти Янь.

Ранее кинокомпании Disney и Universal объявили о том, что из-за эпидемии коронавируса некоторые их картины выйдут в формате видео по запросу раньше, чем планировалось изначально. Таким образом, фанаты смогут посмотреть у себя дома такие фильмы, как «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», «Холодное сердце 2», «Тролли. Мировой тур», «Человек-невидимка» и «Охота».

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