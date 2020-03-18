Лос-Анджелес, США, , 04:43 — REGNUM После того, как Disney объявила о переносе даты выхода на экраны фильма «Чёрная вдова», фанаты Marvel обратились к кинокомпании с просьбой провести премьеру кинокомикса в цифровом формате. На это 18 марта обратил внимание портал Comicbook.

Поклонники обратили внимание, что компания могла бы выпустить фильм на своём потоковом сервисе Disney+.

«Может ли «Чёрная вдова» выйти на Disney+?», — спросил пользователь Twitter Brian Gutierrez.

https://twitter.com/YungChino911/status/1239978354687631360

«Просто закиньте «Чёрную вдову» на Disney+ завтра или на что-то подобное», — предложил SacredScofield.

https://twitter.com/ScofieldSpecter/status/1239975988496392192

«Ради моего сердца и здравомыслия … Пожалуйста, последуйте примеру других релизов фильмов и выпустите «Чёрную вдову» прямо в цифре вместо переноса», — обратилась к компании Grace.

https://twitter.com/LghtOf1000stars/status/1239975435708096512

Автор статьи в свою очередь разместил в Twitter публикацию, в которой он заявил, что если из-за эпидемии коронавируса картина должна выйти в цифровом формате, то он готов купить фильм или заплатить за его просмотр, тем самым помогая кинокомпании получить доход.

https://twitter.com/FranklinCounty1/status/1239975238907002880

Ранее Disney исключил «Чёрную вдову» из списка премьер, которые должны были состояться в мае 2020 года, не назвав новую дату выхода картины на экраны. Кинокомпания также отложила премьеры фильмов «История Дэвида Копперфилда» и «Женщина в окне».

Читайте ранее в этом сюжете: Официально: Disney отложила премьеру «Чёрной вдовы» из-за коронавируса