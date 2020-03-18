Лос-Анджелес, США, , 04:19 — REGNUM Кинокомпания Disney всё же решила перенести премьеру кинокомикса «Чёрная вдова» из-за коронавируса. Об этом 17 марта сообщил журнал Variety.

Новость появилась через несколько часов после того, как в сеть выложили новые кадры будущего фильма. Премьера картины в США была запланирована на 1 мая 2020 года (в России — на 30 апреля). Disney пока не назвала новые сроки выхода фильма режиссёра Кейт Шортланд на экраны.

Стало также известно, что компания отложила даты премьеры фильмов «История Дэвида Копперфилда» и «Женщина в окне».

Ранее Disney отложила премьеры таких картин, как «Новые мутанты», «Мулан» и «Оленьи рога». Кроме «Чёрной вдовы» в мае 2020 года на большие экраны должен был выйи боевик «Форсаж 9». Компания Universal отложила его премьеру на год, в США фильм покажут лишь 1 апреля 2021 года.

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