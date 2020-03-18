Москва, , 01:14 — REGNUM Наталья Ионова-Чисяткова (Глюкоза) скоро может лишиться своего раскрученного псевдонима, о намерении перезагрузить проект с новой исполнительницей сообщил продюсер Максим Фадеев.

По его словам, при перезагрузке новая певица, чье имя не называется, будет равняться на раннее творчество Глюкозы. Ионова-Чистякова пока что никак не прокомментировала эту новость, она продолжает пользоваться своим сценическим именем и продвигать под ним новую песню «Танцевач».

Это не единственная бомба для поклонников, которую снаряжает Фадеев. Он анонсировал возрождение группы «Серебро» и шок, который испытает публика, узнав состав участников. Продюсер пообещал, что возрожденная группа не будет представлять из себя «поющие трусы».

Напомним, ранее Максим Фадеев разогнал всех артистов, которые сотрудничали с его продюсерским центром, заявив, что не видит у исполнителей никакого прогресса и сравнив их с жабами в стоячем болоте.