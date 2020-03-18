Москва, , 00:48 — REGNUM Мультсериал, героями которого станут зверюшки-талисманы комплекса ГТО, в ближайшее время начнет сниматься на киностудии «Союзмультфильм».

16 марта представитель заказчика, генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Максим Денисов и операционный директор «Союзмультфильма» Ольга Леонтьева в присутствии первого заместителя министра спорта Азата Кадырова и председателя правления «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой подписали окончательное соглашение-план по созданию сериала. К концу года должна состояться премьера пилотной серии, всего их планируется 52.

Юлиана Слащева выразила надежду, что «авторы проекта создадут действительно яркие и обаятельные образы, которые полюбятся детям. Вместе нам удастся вернуть на экраны мультфильмы спортивной тематики, которые, по сути, не производились со времен выхода на экраны шедевров режиссера Бориса Дежкина в 60-х годах XX века»

К работе над сериалом о здоровом образе жизни привлекут не только мастеров анимации, но и детских психологов, педагогов и тренеров. Для озвучания героев — медведя Потапа, леопарда Вики, лисы Василисы, зайки Лизы и волчонка Макара, олицетворяющих лучшие качества физкультурника, создатели планируют привлечь известных спортсменов.

Напомним, физкультурно-спортивный комплекс ГТО был возрожден указом Президента 24 марта 2014 года. Разработаны нормативы для 11 возрастных ступеней, которые включают требования обязательных для каждой ступени испытаний и дисциплин по выбору. Пройти испытания на золотой, серебряный или бронзовый значок ГТО может любой желающий.