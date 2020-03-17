Уфа, , 23:41 — REGNUM Открытое письмо в стихах написал своему соотечественнику, популярному певцу Радику Юльякшину, выступающему под псевдонимом Элвин Грей, башкирский писатель, член правления республиканского Союза писателей Айдар Хусаинов. Послание опубликовано в Живом Журнале писателя и в социальных сетях.

Хусаинова возмутило то, что певец анонсировал новую песню, в которой собрался использовать стихотворение Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты». Как и многие пользователи соцсетей, писатель воспринял это как неуместную попытку «хайпануть» на эпидемии и карантине, причем, за счет классика.

В своем стихотворении Хусаинов утверждает, что Юльякшин «попутал рамсы» и призывает его не трогать Бродского и петь «о своем, деревенском», раз уж «выпало в Башкирии родиться». Интересно, что свое открытое письмо возмущенный писатель создал по мотивам стихотворения Бродского «Письма римскому другу».

Напомним, тридцатилетний исполнитель башкирского происхождения Радик Юльякшин с 2011 года живет и выступает в Москве, исполняя песни на башкирском, татарском и русском языках. В 2016 году он был признан победителем по итогам народного электронного голосования «Человек года культуры Татарстана», является многократным обладателем звания «Певец года» в Башкирии.