Париж, , 22:09 — REGNUM Фотографией одиннадцатилетнего сына вместе с его колоритно выглядящим отцом на морском берегу похвасталась бывшая супруга Никиты Джигурды Марина Анисина в своем Instagram.

Подписчики отметили фамильное сходство мальчика, то, что он заметно подрос, и что отец и сын кажутся на фото счастливыми.

Марина Анисина обычно редко выкладывает в сеть фотографии своих детей, потому перемены в облике мальчика оказались для подписчиков социальной сети столь заметными.

Напомним, актер, певец и шоумен со скандальной репутацией Никита Джигурда и бывшая фигуристка Марина Анисина поженились после совместного участия в телешоу канала Россия-1 «Танцы на льду. Бархатный сезон» в 2007 году. В этом браке у них родились двое детей, мальчик и девочка. В 2016 году пара рассталась, Анисина уехала с детьми во Францию, но в последнее время стало известно о том, что они планируют пожениться вновь, несмотря на то, что эксцентричного актера часто видели вместе с Волочковой.