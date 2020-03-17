Кострома, , 21:07 — REGNUM Весенние гастроли в Костроме перенесли на осень из-за коронавируса такие популярные группы, как «Сплин» и «Чайф», а также исполнительница Ольга Бузова, сообщает местный портал К1News.

Гастроли группы «Сплин» перенесены с 12 апреля на 10 октября, а «Чайф» передвинул встречу с поклонниками с 22 марта на 27 октября. Ольга Бузова тоже не выступит 5 апреля в Костроме, новая дата ее концерта пока неизвестна.

Из всех «звезд» только певица Наташа Королева по-прежнему планирует появиться перед костромской публикой 22 апреля, в день голосования за поправки к Конституции, однако неизвестно, как сложатся обстоятельства и не будут ли в городе на тот момент запрещены массовые мероприятия.

Напомним, в столице России в настоящий момент запрещены все мероприятия в помещениях с количеством участников больше 50, а мероприятия на открытом воздухе запрещены полностью. В регионах также постепенно вводятся ограничительные меры для борьбы с распространением опасной инфекции.