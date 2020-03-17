История вопроса

Путеводитель по художественным произведениям, написанным на русском языке после 1991 года, включающий в себя рецензии на знаковые романы и сборники прозы, увидевшие свет в новейшей истории России. Главное о важнейших русских книгах этого времени, отражающих не только литературный процесс, его особенности, вехи и закономерности, но и жизнь страны, её народа в целом. Проект ставит перед собой задачу создать наиболее полную картину современной русской литературы, зафиксировав как известных, так и подчас забытых писателей и важнейшие произведения, ими созданные.