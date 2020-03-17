Курск, , 19:46 — REGNUM Работники Курской атомной электростанции решили устроить своеобразный баттл с группой Little Big, которая должна представить Россию на песенном конкурсе «Евровидение».

Напомним, что песенный конкурс «Евровидение» пока не отмене — он должен пройти в голландском городе Роттердам. Россию на конкурсе должна представить группа Little Big с композицией Uno.

Работники Курской АЭС решили устроить своеобразны баттл с Little Big и также исполнили их композицию Uno.

Специалисты Курской АЭС в точности повторили знаменитые движения, которые делали сами музыканты в видео на композицию Uno. Одеты они были в рабочие белые комбинезоны.

Примечательно, что атомщики исполнили композицию Uno прямо на «пятаке» атомного реактора.

Пользователям сети понравилось творчество курских атомащиков. Многие отметили, что у них все получилось настолько органично, что сравнение может быть и не в пользу Little Big.