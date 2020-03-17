Санкт-Петербург, , 18:49 — REGNUM Дмитрий Красилов, танцор с необычными внешними данными, снявшийся в клипе группы Little Big на конкурсную песню «Uno», поедет с коллективом в Нидерланды, об этом группа сообщила 17 марта в Instagram.

Пользователи, посмотревшие клип, набравший более 29 млн просмотров, восхитились симпатичным «пухляшом» и потребовали, чтобы артисты непременно взяли Красилова с собой на конкурс. В сети по этому поводу была даже запущена петиция, где утверждалось, что иностранцы считают именно танец Дмитрия изюминкой клипа, а потому его присутствие сильно повысит шансы группы на победу.

Дмитрию 26 лет, он родом с Алтая, танцами занимается с детства и уже успел прославиться, приняв в 2017 году участие в конкурсе «Танцы на ТНТ», где не смог победить, но полюбился судьям и зрителям.

В обещании взять «пухляша» на конкурс есть некоторая интрига, так как по регламенту «Евровидения» страну может представлять не более 6 человек, а Красилов вместе с расширенным составом Little Big оказывается седьмым.

Напомним, песенный конкурс «Евровидение» должен стартовать 12 мая в городе Роттердаме (Нидерланды), если, конечно, эпидемия коронавируса не внесет свои коррективы.