Санкт-Петербург, , 17:50 — REGNUM Петербургский цирк на Фонтанке объявил о закрытии продажи билетов на представление со слонами «Итальянский цирк Togni» согласно распоряжению Министерства культуры РФ.

Цирк на Фонтанке Дарья Драй © ИА REGNUM

В связи с угрозой распространения нового вида коронавируса на территории города, все подведомственные Минкультуры учреждения закрываются, среди них и Цирк на Фонтанке.

«Мы закрыли продажи билетов, те кто приобрел, может вернуть либо перенести посещение на другое время», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в цирке.

Напомним, о прекращении допуска посетителей объявил Русский музей. Александринский театр будет давать спектакли в режиме онлайн.

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