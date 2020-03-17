Москва, , 17:13 — REGNUM Подведены итоги театральной премии «Гвоздь сезона», четыре Маленьких хрустальных гвоздя и один Большой были вручены 16 марта на торжественной церемонии в театральном центре «На Страстном» в Москве.

Спектакли-лауреаты премии были известны еще в феврале, это «Кинастон» и «Влюбленный Шекспир» Евгения Писарева, «Вариации тайны» Камы Гинкаса, «Старый дом» Владимира Панкова, «Турандот» Бориса Константинова. Название спектакля-победителя сохранялось в тайне до самой церемонии, оформленной в виде компьютерной игры, которую нужно было активировать специальной кнопкой.

Обладателем Большого хрустального гвоздя стал спектакль «Один день в Макондо» Студии театрального искусства.

По словам председателя Экспертного совета премии Андрея Волчанского, жюри отсмотрело все лучшие спектакли из поставленных московскими театрами за сезон. Лауреаты и победитель были определены в результате долгих обсуждений и жарких споров.

Напомним, профессиональная московская театральная премия вручается ежегодно с 2002 года. Победителя и лауреатов определяет Экспертный совет, который формируется Союзом театральных деятелей из числа ведущих театральных критиков и театроведов.