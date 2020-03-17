Санкт-Петербург, 17 марта 2020, 16:56 — REGNUM Министерство культуры РФ приняло решение закрыть все подведомственные ему учреждения из-за угрозы распространения коронавируса.
Из-за этого в Петербурге закрывается Государственный Русский музей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказали 17 марта в этом федеральном учреждении культуры.
«С завтрашнего дня и до 10 апреля музей будет закрыт», — пояснили в Русском музее.
Ожидается, что такие же меры будут предприняты и в других музеях и музеях-заповедниках.
Сегодня Русский музей и так закрыт, во вторник в музее выходной день.