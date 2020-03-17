Лос-Анджелес, США, , 16:52 — REGNUM Сегодня, 17 марта, американский актёр и певец Джаред Лето на своей странице в Instagram заявил, что не знал о пандемии коронавируса. По словам артиста, последние 12 дней он провёл в пустыне, «медитируя».

https://www.instagram.com/p/B90q7dpAnHW/

Лето рассказал, что на время медитации у него не было никакой связи с внешним миром. По словам исполнителя, осознание того, что произошло во многих странах за такой короткий срок — «просто взрывает мозг».

Напомним, Джаред Лето — это вокалист и основатель популярной рок-группы 30 Second To Mars. Он также часто снимается в кино — последней его работой стал кинокомикс «Морбиус».

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