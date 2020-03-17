Москва, , 15:41 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса российское издательство Bubble Comics сделало бесплатными первые тома всех своих линеек комиксов. Об этом сообщается 17 марта на официальной странице компании в Twitter.

https://twitter.com/bubble_ru/status/1239813185621950464

Прочитать каждый из доступных комиксов можно как на официальном сайте издательства, так и в приложении «BUBBLE. Наши комиксы». В акции участвуют «Майор Гром», «Бесобой», «Инок», «Красная фурия», «Метеора», «Экслибриум», «Чёрный Пёс. Своё время» и «Время Ворона».

Напомним, Bubble Comics — это крупнейшее в России издательство комиксов. Сейчас оно также работает над созданием полнометражного фильма по мотивам «Майора Грома» — одной из своих франшиз.

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