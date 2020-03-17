Нью-Йорк, США, , 15:20 — REGNUM В сети появился первый трейлер комедийного сериала Upload от Amazon Prime Video. Ролик был опубликован 16 марта на YouTube-канале сервиса.

По сюжету сериала, после автомобильной аварии сознание одного из пострадавших «загружают» в специально-созданный виртуальный мир. Теперь ему предстоит научиться жить в симуляции, а заодно влюбиться в её создательницу.

Премьера Upload на Amazon Prime Video ожидается 1 мая 2020 года. Шоураннером проекта выступил Грэг Дэниелс — автор «Офиса».

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