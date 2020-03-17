Нью-Йорк, США, , 14:52 — REGNUM Свои лучшие спектакли покажет онлайн знаменитый Нью-Йоркский театр Метрополитен-опера, закрывшийся до конца марта из-за коронавируса, сообщается на сайте театра.

Спектакли будут транслироваться ежедневно в режиме HD в 19−30 по местному времени (в 2−30 будущего дня по московскому). Трансляции совершенно бесплатны, их можно смотреть на сайте или в мобильном приложении театра. В программе — лучшие спектакли, прошедшие на сцене Метрополитен за 14 последних лет.

Показы начались в понедельник оперой Жоржа Безе «Кармен», главную партию в ней исполнила латвийская певица Элина Гаранча. 18 марта любители оперы услышат и увидят «Травиату» Джузеппе Верди с Анной Нетребко и Дмитрием Хворостовским, записанную в 2015 году. 21 марта театралы снова встретятся с Анной Нетребко в опере Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламмермур» в записи 2009 года. А 22 марта любители оперы смогут насладиться спектаклем «Евгений Онегин» 2007 года с участием Рене Флеминга и Дмитрия Хворостовского. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.

Как сказал генеральный директор Метрополитен-оперы Питер Гельб, акция предпринята «чтобы утешить любителей оперы в эти очень сложные для всех нас времена».

Напомним, в последние дни по всему миру из-за пандемии коронавируса отменяются массовые мероприятия, закрываются театры, кинотеатры, концертные залы и музеи.