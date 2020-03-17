Курган, , 14:41 — REGNUM В Курганской области древнюю обсерваторию археологического памятника «Савин 1», расположенного в пойме Тобола, воссоздадут в натуральную величину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

В одной из деревень, расположенной рядом с «Савин 1», планируется создание ремесленного центра, где для туристов будет организовано проживание и мастер-классы.

Отмечается, что сотрудниками Курганского государственного университета разработан и запущен специальный сайт, целиком посвященный древней обсерватории. В апреле сотрудники археологической лаборатории КГУ начнут полевые работы для определения границ культурного слоя памятника и подготовки к его реконструкции.

«Савин 1» относится к концу эпохи энеолита — ранней бронзы первой половины III тысячелетия до нашей эры, и является объектом культурного наследия федерального значения.